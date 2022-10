Farbenprächtiger Kommers der Couleurstudenten

Den rund 700 Kommersteilnehmern bot sich mit insgesamt 105 in traditionellen Uniformen ausgestatteter „Chargierten“ ein eindrucksvolles Bild. Die Bedeutung der Veranstaltung wurde nicht nur durch die große Gästezahl, sondern auch die zahlreichen prominenten Gäste unterstrichen. So nahmen an der Veranstaltung u.a. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Diözesanbischof Alois Schwarz und sein Vorgänger Klaus Küng, Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP-Landtagsklubobmann Klaus Schneeberger und ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner teil.

Die Veranstaltung war von zwei Höhepunkten geprägt. Der ehemalige Landtagspräsident Hans Penz erhielt das Ehrenband des Altherrenlandesbund NÖ – eine höchst selten vergebene Auszeichnung. Als Laudator würdigte Franz Wolfbeißer die „starke Persönlichkeit“ des Geehrten und seine Handschlagqualität. In seinen Dankesworten erhob Penz auch mahnend seine Stimme. Er sprach von einem Missverhältnis zwischen Glauben und Kirche, den Problemen bezüglich der Freiheit der Meinungsäußerung in der Gesellschaft der Tatsache, dass Grüne und Öko-Aktivisten zu einer enormen Bedeutung gekommen seien.

Zweiter Höhepunkt war eine von Elias Lugmayr moderierte Interviewrunde mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, der Hollabrunner Gemeinderätin Marlis Schmidt und dem nunmehrigen Wirtschaftskammer-Funktionär Markus Fischer. Mikl-Leitner hob die Bedeutung von Couleurstudenten wie Leopold Figl, Julius Raab Alois Mock, Siegfried Ludwig und Erwin Pröll für die Entwicklung Niederösterreichs hervor. Als klares Ziel für die Zukunft will sie „die Menschen gut durch die Krise bringen“ und unterstrich dabei auch die Bemühungen des Landes um Digitalisierung, Forschung und Jobs.

Vor allem will Mikl-Leitner das den Bürgern auch weiterhin ermöglichen, dass sie es sich leisten können, Wohnraum und Eigenheime zu schaffen. Marlis Schmidt und Markus Fischer unterstrichen die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft, das immer wieder von Couleurstudenten auf allen Ebenen geleistet wird.

