Rosen von jeder Klasse für Wilhelmsburger Direktorin zur Pension

Ein tolles musikalisches Programm mit über 200 Volksschul-Kindern gab es zur Verabschiedung von Direktorin Christa Wltschek in die Pension. „Es war so eine nette Überraschung für mich“, sagt die scheidende Direktorin. „Die Kinder der Volksschule-Süd tanzten eine Tarantella, gekleidet in der italienischen Flagge, einstudiert von den Lehrer-Kollegen Petra Tisch und Mario Stöger. Außerdem kam von jeder Klasse eine Abordnung mit einer Rose zu mir“, zeigt sie sich gerührt und dankbar. Bürgermeister Peter Reitzner und Vize Sabine Hippmann dankten für die „langjährige und gute Zusammenarbeit“ und wünschten einen schönen Ruhestand in aller Muße.

Elternverein sagt Dankeschön

Ebenso verabschiedete der Elternverein mit Obfrau Patricia Aigelsreiter Christa Wltschek: „Der Elternverein konnte im Schuljahr viele tolle Projekte umsetzen, Familien finanziell unterstützen. Gemeinsam mit Eltern und den Schulen hatten wir eine tolle Zusammenarbeit mit Christa Wltschek.“ Aigelsreiter überreichte ein Kräuterkörbchen mit einem großen Dankeschön.