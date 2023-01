Schwierige Zeiten, aber: In und um St. Pölten ist die Kultur gefragt

Nach den schwierigen Pandemiejahren und teilweisen Totalausfällen der Kulturszene freuen sich Veranstalter und Kulturschaffende umso mehr auf die Rückkehr der Besucherinnen und Besucher.

„Nach drei ausverkauften Neujahrskonzerten sorgte zuletzt Voodoo Jürgens für ein volles Haus.“ Andreas Prieling, Pressesprecher des Festspielhauses

„Wir haben einnahmetechnisch aktuell die Saison 2019/20 übertroffen und liegen knapp hinter 2018/19 – der bislang besten Spielzeit“, freut sich Rupert Klima, Pressesprecher des Landestheaters Niederösterreich. Für die Veranstaltungen „Die Blendung“ und „Frederick die Maus“ mussten sogar Zusatzveranstaltungen eingeplant werden.

Über guten Publikumszuspruch zeigt sich auch Andreas Prieling, Pressesprecher vom Festspielhaus, begeistert. „Nach drei ausverkauften Neujahrskonzerten sorgte zuletzt Voodoo Jürgens für ein volles Haus“, berichtet er.

Seit der Pandemie verlaufe jedoch der Kartenverkauf von unbekannteren Künstlern zögerlicher. Gründe dafür, warum Personen dazu neigen, weniger für Kultur auszugeben, könnten laut Prieling vielseitig sein. Teuerungen, Kaufkraft und Krisenmodus seien Teile davon. Einige der neueren Acts wurden jedoch während der Saison zu Publikumslieblingen.

„Die vergangene Herbst-Saison hat schon Grund zur Freude gegeben.“ Dieter Regenfelder, Pressesprecher der Bühne im Hof

Mit der Besucheranzahl im VAZ ist René Voak sehr zufrieden. „Wir orten aktuell kein ,Weniger‘, das spricht für die Attraktivität unseres Programms“, so der Geschäftsführer. Allgemein beobachte er bei Personen eine genauere Überlegung bei der Auswahl von Kulturveranstaltungen.

Auf „kleinere“ Acts werde eher verzichtet. Dies sei besonders für die Kulturförderung der Szene problematisch: „Vor allem die öffentlich subventionierten Betriebe sind gefordert, ein Programm abseits des sogenannten Mainstream aufrechtzuerhalten, um ihrem öffentlichen Kulturförderauftrag gerecht zu werden.“

Einen positiven Trend merkt auch Dieter Regenfelder. „Die vergangene Herbst-Saison hat schon Grund zur Freude gegeben“, sagt der Pressesprecher der Bühne im Hof. Auch für diese Saison ist die Vorstellung von Viktor Gernot bereits ausverkauft und sei nicht die einzige, für die es keine Karten mehr gibt.

Viele wollen sich wieder verzaubern lassen

Das Bedürfnis, sich wieder von dem verzaubern zu lassen, was die Kleinkunst ausmacht, stehe bei vielen wieder im Vordergrund. Um Personen noch mehr für Kulturevents zu begeistern, sollte ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Kunst und Kultur geschaffen werden. „Man kann Gescheites unterhaltsam rüberbringen, Schwieriges mit Schmäh leichter machen und Komplexes kann mit Einsicht und Gefühl das Herz berühren“, ist er überzeugt.

„Veranstaltungsformate wie Rock’n’Roll Highschool oder Home From Home, die über die letzten Jahre hinweg ein treues Stammpublikum aufbauen konnten, haben auch 2022 gut funktioniert“, sagt Martin Rotheneder vom frei:raum. Das STP Metalweekend war sogar ausverkauft. Bei nationalen Acts musste auch die Kulturbühne etwas mehr um das Publikum kämpfen als früher.

„Die Wörter ,Problem‘ oder ,schwierig‘ haben wir aus unserem Wortschatz gestrichen.“ Sandra Gruberbauer, Obfrau Schloss Thalheim Classic

Auch Philipp Preiss, Pressesprecher des Europaballetts, bemerkt eine steigende Nachfrage bei den Kartenverkäufen. „Wir verzeichnen 2022 fast doppelt so viele Gäste bei ,Nussknacker und Mäusekönig‘ verglichen mit 2021“, so Preiss. Um Interesse an Kultur zu wecken, sei es wichtig, schon Kinder damit vertraut zu machen. Denn: „Das erste Ballett- oder Theatererlebnis bleibt ewig in Erinnerung. Es schafft schöne Momente, die auch im Erwachsenenalter anhalten und bestenfalls regelmäßig zu Eventbesuchen führen.“

Robert Lehrbaumer, künstlerischer Leiter der Meisterkonzerte, verspürt seit Corona eine dramatische Veränderung der Kulturgewohnheiten. „Das kulturelle Interesse, das davor herrschte, ist noch nicht wieder zurückgekehrt“, bedauert er. Viele im Lockdown gekündigte Kultur-Abos wurden nicht wieder aufgenommen und die Menschen seien bis heute zurückhaltend. „Einige haben noch Corona-Angst, sind zur Vorstellung erkrankt oder daran gewöhnt, nicht mehr viel zu unternehmen“, fasst Lehrbaumer zusammen.

Um dem entgegenzuwirken, seien Kunstschaffende gefragt. „Ich habe ein Klassikkabarett entworfen. Das Stück kam in St. Pölten sehr gut an“, erzählt er. Lockere, unterhaltsame Stücke seien zurzeit beim Publikum besonders beliebt. Das Live-Erlebnis sei wichtig für die Seele, ist sich Lehrbaumer sicher.

Für Lidia Baich, künstlerische Leiterin von Schloss Thalheim Classic (STC), trägt die Aufbauarbeit bereits erste Früchte. Die Devise müsse lauten: interessante und vielseitige Veranstaltungen zu fairen Preisen. STC-Obfrau Sandra Gruberbauer ergänzt: „Die Wörter ,Problem‘ oder ,schwierig‘ haben wir aus unserem Wortschatz gestrichen. Gerade weil die Planung immer anspruchsvoller wurde.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden