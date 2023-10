Zum 41. Mal: Reserl-Kirtag in Pottenbrunn

Am 7. und 8. Oktober ist etwas los in Pottenbrunn. Mit einem Kindernachmittag und danach Kirtag-Warm-Up startet der Reserl-Kirtag am Samstag, den 7. Oktober. Der richtige Festbetrieb geht am Sonntag, den 8. Oktober, um neun Uhr los. Offiziell eröffnet wird der Kirtag um 11 Uhr mit Egger-Bieranstich und einer Vorführung der Volkstanzgruppe Herzogenburg.

Für die Unterhaltung aller Altersklassen ist gesorgt. Junge und Junggebliebene können sich die Zeit mit Autodrom, Bungee-Jumping, einer Luftrutsche oder einem Kinderkarussel vertreiben. Und auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Zum Abschluss gibt es eine Tombola-Verlesung am Sonntag um 17 Uhr.