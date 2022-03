„St. Pölten – deine Töchter“ & mehr: Frauentag in der Landeshauptstadt

Seit Jahrhunderten träumen Frauen von Gleichberechtigung – und kämpfen für sie. Bewusstsein für aktuelle und historische Anliegen schafft der Internationale Frauentag am Dienstag (8. März) auch in St. Pölten.

Bei „St. Pölten – deine Töchter“ stellen die SPÖ-Frauen schon am Samstag, 5. März, Frauenbiographien der Stadt vor. Start des „Walk of Fame“ ist um 10 Uhr am Rathausplatz.

In Geschichte oft hinter den Gatten verschwunden

Teilnehmende werden Personen wie Lieselotte Eigner begegnen.

Die Geschichte von Lieselotte Eigner wird bei einem „Walk of Fame“ erzählt. Foto: SP

Ab den 1980ern setzte sich die SP-Stadträtin unermüdlich für Menschen mit Behinderungen ein. Sie leitete eine Zeit lang die Tagesheimstätte und war federführend an der Einrichtung des „DomiZiel“ beteiligt.

Sozial engagierte sich ebenfalls Hulda Mical, die 1919 in St. Pölten die „Freie Volkshochschule“ gründete, als Schriftstellerin aktiv war und bereits 1916 als Frau promovierte.

Oft verschwanden Frauen im Laufe der Geschichtsschreibung hinter ihren Gatten – so passiert mit Marianne Schnofl, Frau des Bürgermeisters Hubert Schnofl.

Doch war sie im Ersten Weltkrieg eine treibende Kraft für die Rechte der St. Pöltner und St. Pöltnerinnen. Sie führte etwa Hungerstreiks gegen die Lebensmittelknappheit an.

Aus der Not geboren, eroberten sich Frauen mit diesen Protesten den öffentlichen Raum zurück, nachdem sie jahrelang daraus verdrängt worden waren. Nach Kriegsende marschierte Schnofl weiter gegen Unrecht und führte ihre Mitstreiterinnen im Kampf um das Frauenwahlrecht.

Herausforderung bleibt die Vereinbarkeit

Geschichte schrieb Charlotte Freifrau von Grafenreuth im Theater als erste Intendantin des Stadttheaters von 1855 bis 1856. Ein Bühnenunglück sorgte für ihren Rücktritt, doch auch auf sie folgte eine Frau in der Position.

Hulda Mical setzte sich für breite Bildungsprogramme ein. Foto: Soroptimistenarchiv

St. Pöltens Frauen treiben weiter die Wirtschaft an: 3.186 aktive Unternehmerinnen gab es 2021 in St. Pölten und Umgebung und 341 Unternehmensgründungen. Niederösterreichweit erfolgen 47,3 Prozent aller Unternehmensgründungen aus weiblicher Hand.

Aber Barbara Brandstetter, Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft St. Pölten, betont: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und bleibt die größte Herausforderung für Frauen im Berufsleben.“

Im Cinema Paradiso steht der ganze März unter einem weiblichen Stern mit Filmen mit starken Frauen vor und hinter der Kamera. Und im Programmkino spielt die Frauenplattform am Freitag, 11. März, um 18 Uhr „Sternenfrauen“.

