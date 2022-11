Vortrag zu St. Pöltens Stadtmauer im Mittelalter

Der erste Band der neuen „Wissenschaftlichen Reihe des Stadtmuseums St. Pölten“ (WiSP) erschien Anfang des Jahres. Am Mittwoch, 16. November, startet nun die Vortragsreise „WiSP live“ mit einem Vortrag über neueste historisch-archäologische Forschungsergebnisse der mittelalterlichen Befestigung St. Pöltens. Präsentiert werden diese von Rolf Gröbinger und Karina Kaltenegger.

Die Idee dazu kam aufgrund der regen Bautätigkeit in St. Pölten. „Dadurch finden viele archäologische Untersuchungen statt. Im vor der breiten Masse Verborgenen wird auch die eine oder andere Aufarbeitung oder Projektstudie durchgeführt. Daher dachte ich, dass es sinnvoll sein könnte, die Ergebnisse einer interessierten Bevölkerung auch in Form von Vorträgen kenntlich zu machen“, erklärt Stadtarchöologe Ronald Risy. Dabei geht es ihm nicht nur um Fachpublikum, sonder die Öffentlichkeit. „Die Vortragenden werden angehalten, sich nicht in wissenschaftliche Details zu verlieren“, hebt Risy hervor.

