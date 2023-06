St. Pöltner Stadtsommer mit Musik, Tanz und Bungee Jumping

Der Sommer in St. Pölten wird wieder bunt, der Stadtfrühling findet seine passende Fortsetzung im Stadtsommer.

Von 28. Juni bis 26. August gibt es dabei Programm in der gesamten City. Heuer gibt es keine fixen Bühnen am Rathausplatz sondern Pop-up-Bühnen für die Live-Musik am 28. Juni und den ModeMittwoch am 9. August.

Das Programm wandert durch die ganze Stadt, so gibt es Tanz in der Wiener Straße und beim Domplatz-Markt tritt ein Chor auf.

Ein absolutes Highlight können sich Adrenalin-Junkies jetzt schon fett im Kalender anstreichen: Donnerstag, 29. Juni, zwischen 14 und 22 Uhr, gibt es die Möglichkeit für einen Bungee-Sprung am Rathausplatz. 65 Meter hoch ist der Kran, das Glockenspiel im Rathausturm gibt den Countdown vor, und los geht es.

Vor 30 Jahren gab es bereits einmal Bungee Jumping in St. Pölten, der Anbieter ist der selbe: Rupert Hirner. Anmeldung ist bei der Tourismusinfo möglich, Tickets gibt es auch noch vor Ort.

Das Programm:

Rathausplatz

Live-Musik: Mittwoch, 28. Juni, 16.30 bis 18 Uhr: Gallows Fellows, 18.30 bis 20 Uhr: Akustixxx, 20.30 bis 22 Uhr: The Cube

Rathausplatz — den Glocken nahe: Donnerstag, 29. Juni, 14 bis 22 Uhr Cinema Paradiso Open Air Kino & Live Events Donnerstag, 29. Juni bis Sonntag, 27. August

Herrenplatz

Live-Musik: Samstag, 1. Juli, 10 bis 12 Uhr: Baba Yaga – Gypsy, Klezmer, Samstag 8. Juli, 19 bis 21 Uhr: Julian Grabmayer – Austropop, Samstag 15. Juli, 19 bis 21 Uhr: Harry Ahamer & Markus Marageter – Soul-Pop-Rock-Funk, Samstag, 22. Juli, 19 bis 21 Uhr: Großmütterchen Hatz — Jazz mit Witz

Domplatz