Planungen für den Erdäpfelkirtag in Stattersdorf laufen

Der Erdäpfelkirtag in Stattersdorf ist mittlerweile ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der St. Pöltnerinnen und St. Pöltner geworden. 13 Vereine organisieren in Zusammenarbeit mit dem Klang.Spiel den Tag rund um die Knolle. Termin ist in diesem Jahr Sonntag, 15. Oktober.

Neben den Köstlichkeiten, die die Vereine jedes Jahr kredenzen, gibt es auch heuer den ein oder anderen regionalen Kunsthandwerkskünstler, der seine Werke am Kirtag feilbietet. „Viele Stunden sind bereits in die Vorbereitungsarbeiten geflossen, die in einem tollen 2023-Kirtag enden werden“, ist Mitorganisator Markus Krempl-Spörk überzeugt.

Dieses Jahr wird auch das Klang.Spiel mit einem Gastrostand vertreten sein. „Dankenswerterweise unterstützt auch heuer wieder das Klang.Spiel den Erdäpfelkirtag als Sponsor und übernimmt ebenso die Standgebühr für alle Vereine und Organisationen“, freut sich Krempl-Spörk. Neben einer umfangreichen Kinderbetreuung, bei der man Erdäpfel-Druck auf Stoffsackerln ausprobieren kann, sind auch Karusselle und Ringelspiele fixer Kirtags-Bestandteil.