Bunte Ostern in St. Pölten

Das Osterfest und die Tage davor haben nach den Einschränkungen im Vorjahr heuer für Kinder und Jugendliche wieder einiges zu bieten.

Poldi die Eule lädt Kinder und Familien ins Haus für Natur und Haus der Geschichte. Bis Samstag, 16. April, stehen im Museum Niederösterreich täglich Basteln und Führungen auf dem Programm.

Noch bis Freitag, 15. April, können Kinder täglich am Oster-Tagescamp der Organisation „Green Steps“ teilnehmen. In Parks wie dem Hammerpark oder Stadtwald lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Natur ihrer Heimatstadt kennen. Start ist immer um 13.30 Uhr beim „Green Steps“-Büro in der Heinrich-Schneidmadl-Straße 15. Geschulte „Green Steps Nature Guides“ verbinden in ihrer Arbeit mit den Kindern die klassische Montessori-Methode mit moderner Umweltbildung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Weitere Infos sind unter www.greensteps.me zu finden.

Wer noch das eine oder andere Ostergeschenk sucht, wird vielleicht im Emmaus-Shop in der Austinstraße 10 fündig. Die Osterprodukte werden von Emmausbetreuern und -gästen von Hand hergestellt und sind auch nachhaltig.

Spaß für Kinder jeden Alters gibt es am Karsamstag, 16. April, bei der Ostereiersuche im Hammerpark . Organisiert von den Kinderfreunde-Ortsgruppen Spratzern, St. Pölten-Süd und Handel Mazzetti gibt es von 14 bis 16 Uhr nicht nur die größte Eiersuche in Niederösterreich, sondern auch ein Spieleprogramm. Um 15.45 Uhr kommt der Kasperl. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Ebenfalls am Samstag, 16. April, laden die Kinderfreunde Pottenbrunn ab 15 Uhr zum Osterparcours am Freigelände des Volksheims Pottenbrunn .

Im Sonnenpark veranstaltet Lames ein Osterfest für Groß und Klein. Los geht es um 14 Uhr mit abwechslungsreichem Programm wie Basteln und Malen, erzählte Geschichten und Ostereiersuche.

Am Ostersonntag, 17. April, gibt es im Dom ein besonderes Event: Thomas Brezina liest in der Familienmesse um 10.30 Uhr aus der „Bibel in Reimen“. Das Buch hat er in Zusammenarbeit mit dem Wiener Dom pfarrer Toni Faber und Pädagogik-Experten verarbeitet.

Am Ostersonntag, 17. April, findet zudem das Osterfest der Kinderfreunde-Ortsgruppe Neu-Viehofen im Volksheim Viehofen statt. Von 14 bis 16 Uhr können Kinder Ostereier suchen, in der Luftburg hüpfen oder beim Kasperltheater zuschauen.

Am Ostermontag landet der Osterhase dann wieder am Flugplatz in Völtendorf und bringt jedem Kind bis 12 Jahre ein Geschenk. Beginn ist bei jedem Wetter um 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

