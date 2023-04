Musik.STP City Live! bringt wieder Musik in die St. Pöltner Innenstadt

Es wird wieder musikalisch in der St. Pöltner Innenstadt. Immer samstags sofern es nicht regnet, gibt es in der St. Pöltner Innenstadt ein Konzert bei freiem Eintritt. Dabei wird von Mai bis September ein abwechslungsreiches Programm geboten mit Musikerinnen und Musikern aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Den Anfang machten schon am Samstag Feathered Friends in der Rathausgasse und sorgten für einen fulminanten Auftakt der Veranstaltungsreihe.

Im Mai gibt es ein buntes Programm zum Einstimmen für die Sommermonate. Die Pielachtaler Band „Schikk“ spielt am 6. Mai am Herrenplatz auf. Dabei treffen Brass-Sound, Schlagzeug und Gitarre auf kraftvolle Vocals. Die „Liada Briada“, bestens bekannt bei den St. Pöltnern, treten am 13. Mai in der Wiener Straße beim Wellenstein auf. Das Blasmusikensemble der Stadtkapelle musiziert am 20. Mai am Rathausplatz. Den Musik-Reigen im Mai komplettiert Marty Pi am 27. Mai in der Wiener Straße beim Herrenhaus. Er schaffte es auf Platz vier beim Wettbewerb „Dein Lied für Niederösterreich“ und bringt Rock’n’Roll in die St. Pöltner Innenstadt. Es darf getanzt werden.

