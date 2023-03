Die Vorfreude auf Ostern in St. Pölten steigt mit diesen Events

Beim Ostermarkt am Rathausplatz stehen von Freitag, 31. März, bis Samstag, 8. April, die Standler und bieten zwischen 10 und 18 Uhr ihre Osterware an. Ein Foodtruck sorgt für Speisen und Getränke. Auch ein Kinderkarussell ist aufgebaut.

Am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, lädt iEarn zum Osterflohmarkt ab 9 Uhr im RedPoint in der Wiener Straße.

Der Ostermarkt in der Tagesstätte für Behinderte geht am Samstag, 1. April, von 9 bis 15 Uhr über die Bühne.

Am selben Tag von 14 bis 18 Uhr öffnet das Hauserl in Unterradlberg seinen Markt, ebenso am Sonntag zur gleichen Zeit.

Ferien im Museum Niederösterreich

Von Samstag, 1. April, bis Ostermontag, 10. April, lädt das Museum Niederösterreich zu zahlreichen Aktivitäten. Die gesamten Ferien über zahlen Kinder keinen Eintritt, für die täglichen Familienführungen um 14 Uhr gibt es einen Führungsbeitrag.

Am Dienstag, 4. April, findet um 14 Uhr der „Tierische Dienstag“ unter dem Motto „Check den Schreck“ statt. Die Kreativstationen laden von Samstag, 1. April, bis Freitag, 7. April, zum Basteln ein:

Samstag, 1. April: Lustige Hasengläser

Sonntag, 2. April: Kunterbunte Eianhänger & Plitsch-Platsch: Experimente mit Wasser

Montag, 3. April: Vögel aus Naturmaterialien

Dienstag, 4. April: Hampelhasen

Mittwoch, 5. April: Küken im Ei

Donnerstag, 6. April: Österliche Schatzdosen

Freitag, 7. April: Eierbecher gestalten

Das Programm für die Museumsakademie finden Sie auf der Website des Museum Niederösterreich.

