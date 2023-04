So wird Ostern in St. Pölten

Mit dem Ostermarkt am Rathausplatz ist bereits die richtige Stimmung in die Innenstadt gekehrt. Noch bis Samstag, 8. April, bieten die Standler von 10 bis 18 Uhr ihr Kunsthandwerk feil.

Selbst etwas Österliches basteln können die Kids im Museum NÖ. Die Kreativstationen laden bis Freitag, 7. April, jeden Tag von 13 bis 17 Uhr zu einer anderen Basteleinheit. Am Mittwoch entsteht ein Küken im Ei, am Donnerstag Schatzdosen und am Freitag dann Eierbecher. Die gesamten Ferien über zahlen Kinder keinen Eintritt, für die täglichen Familienführungen um 14 Uhr gibt es einen Führungsbeitrag.

Ostereiersuchen im Hammerpark

In der Museumsakademie entdecken Kids in der Sonderausstellung „Heraus mit der Sprache“ die Kommunikation in der Tierwelt. Am Mittwoch geht es „Immer der Nase nach“ von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag wird bei „Da schau her!“ exploriert und Freitag bei „Ich spüre dich“.

Eine absolute Kultveranstaltung verwandelt auch heuer wieder den Hammerpark in ein Eiersuchparadies: Die Kinderfreunde verstecken am Samstag, 8. April, insgesamt 2.000 Eier im Park. Bewährterweise gibt es für die Kleinkinder einen eigenen Suchbereich. Los geht es um 14 Uhr, um 15 und 16 Uhr kommt der Kasperl. Der Event findet bei jedem Wetter statt.

Am Ostermontag dann, am 10. April, bitten die Kinderfreunde Ortsgruppe Neu-Viehofen ins Volksheim Viehofen. Von 10 bis 16 Uhr sorgen eine Tombola, das Kasperltheater und die Luftburg für Unterhaltung. Und die Ostereier, die werden von Bürgermeister Matthias Stadler versteckt. Ebenfalls am Ostermontag landet wieder der Osterhase am Flugplatz Völtendorf um 14 Uhr.

