Im letzten Jahr kam Erika noch als Kundin in das karitative Geschäft in der Shopping City Promenade. „Sie war hin und weg und hat ihren Chef überzeugt, uns mit einer Geldspende zu unterstützen“, berichtet Sabine Häupl, Obfrau und Gründerin des Vereins „Menschen in Not – Engel helfen“. Jetzt benötigt die Wilhelmsburgerin selbst Hilfe: Sie hat aggressiven Lymphdrüsenkrebs.

„Erika ist körperlich sehr gezeichnet und hat einen langen Weg vor sich“, erzählt Häupl. Aber auch finanziell sei die Krankheit ein Desaster für die Nadlinger-Mitarbeiterin. Deswegen übernimmt der Verein ihre Kosten fürs Krankenhaus, aber auch für medizinische Hilfen wie den Rollator oder spezielle Nahrung für Krebspatienten.

Bei früheren Spendenaktionen für Larissa, ein Mädchen mit Glasknochenkrankheit, kam ein fünfstelliger Betrag zusammen (die NÖN berichtete). Jetzt würden die Menschen dagegen wenig spenden. „Bei einem Kleinkind ist das Mitleid größer“, stellt Häupl fest. Außerdem kämen wegen Corona generell weniger Kunden. Trotzdem hofft sie auf den Erfolg der kommenden Benefizveranstaltung „Gemeinsam für Erika“ am Samstag, 12. September, von 9.30 bis 16 Uhr im Einkaufszentrum Promenade. „Damit wir die notwendigen Sachen für Erika besorgen können, ohne lange darüber nachdenken zu müssen.“