„Irakischer Journalist“ holt dritten Platz

Der Verein START-Stipendien hat in diesem Jahr erneut den „Ulli Crespo START Kunstpreis 2021/2022“ zur Förderung der künstlerischen Bildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund verliehen.

Den dritten Platz gewann der 21-jährige St. Pöltner Mohammed Al-Hamadani mit seiner Zeichnung „Ein irakischer Journalist“. Mit seinem Projekt will er die Gefahren aufzeigen, denen sich Journalistinnen und Journalisten mit der Ausübung ihres Berufes im Irak aussetzen.

„Für mich war es anfangs sehr schwer, mich zu integrieren, weil ich kein Deutsch konnte. Das Zeichnen half mir in dieser Zeit sehr und es ist mir zur Gewohnheit geworden, meine Gefühle mit meiner Kunst zu Papier zu bringen“, erzählt Al-Hamadani. Der START- Stipendiat kommt ursprünglich aus dem Irak und ist seit 2017 mit seiner Familie in Österreich. 2022 hat er maturiert und möchte nun an der FH St. Pölten Creative Computing studieren.

Den ersten Platz sicherten sich Sahar Rajabi und Gholamnabi Nuri. In ihrem Kurzfilm „Heute ist nicht der letzte Tag“ üben sie scharfe Kritik an der Herrschaft der Taliban in Afghanistan. Den zweiten Platz erhielt die 19-jährige Chandra Lexi Cortez mit philippinischen Wurzeln mit ihrem Manga „Rise up“, einem Comic über Hoffnung und das Wiederaufstehen.

Eingeführt wurde der Kunstpreis zur Förderung der künstlerischen Bildung von jungen Menschen im Jahr 2020 vom Verein START-Stipendien. Damit soll der Stifterin und Förderin Ulrike Crespo gedacht werden. Zu Lebzeiten war es Crespo ein großes Anliegen, künstlerische Talente zu unterstützen.

