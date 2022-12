Sportunion-Haus in Michelbach wird saniert

Das Vereinshaus der Sportunion Michelbach wird demnächst in neuem Glanz erstrahlen. Das in die Jahre gekommene Gebäude wird modernisiert und umgestaltet.

Das Vereinslokal wird vergrößert und mit einer kleinen Küche und einem Lagerraum ausgestattet. Für Unterhaltung werden Darts, Billard und ein Wuzzler sorgen. Die Terrasse bekommt eine neue Überdachung und ermöglicht damit auch bei ungünstigem Wetter den Aufenthalt im Freien mit Blick auf die Sportanlagen. „Viele Vereinsmitglieder haben bei den Bauarbeiten tatkräftig mitgeholfen. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr 2023 eröffnen können“, so Vereinskassier Hans-Jürgen Moser.

Die Kosten von rund 150.000 Euro trägt die Gemeinde. Darin enthalten ist eine Photovoltaik-Anlage am Dach mit 12,5 kWp. „Wir wollen Jugend und fortgeschrittene Semester gleichermaßen ansprechen und ein Kommunikationszentrum in der Gemeinde schaffen“, so Bürgermeister Hermann Rothbauer.

