Hier geht's zum Livestream der Podiumsdiskussion!

Diese Diskussion bildet den Abschluss des redaktionellen Schwerpunkts „Verkehr in St. Pölten“.

Schwerpunkt Verkehr Schritte zu einer neuen Mobilität in St. Pölten

Am Podium:

Werner Rosniak von Rosniak und Partner

Richard Mader von der Fahrschule Sauer

Maria Zögernitz von der Radlobby

Josef Schoisengeyer vom Club 81

Rudolf Kernstock vom Transitforum

Moderation: NÖN Redakteurin Maria Prchal und NÖN Chefredakteur Daniel Lohninger

Wenn ihr Fragen zur Diskussion habt schickt sie an n.straubinger@noen.at oder stellt sie direkt in die Kommentare unter dem Livestream in diesem Link: https://www.facebook.com/events/1197660151057427

