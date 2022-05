Straßensperren durch St. Pöltner Triathlon am Sonntag

Werbung

Mit der Challenge St. Pölten geht am Sonntag, 29. Mai, die erste Sport-Großveranstaltung in diesem Jahr über die Bühne. 1.500 Triathletinnen und Triathleten gehen an den Start. Beim Rennen sind sie auch auf öffentlichen Straßen unterwegs. Gesperrt ist daher etwa von 6.30 bis 9.45 Uhr die B1 zwischen der Steinhauserstraße in Ratzersdorf und der S 33-Auffahrt. Verkehr von Pottenbrunn nach St. Pölten wird über die Amtsstraße und S 33 umgeleitet. Die Kremser Landstraße gehört zwischen 8.30 und 14 Uhr von der Abzweigung Schlossbergstraße bis zum Kreisverkehr den Radlern. Die Steingötter-Straße kann in dieser Zeit zwischen Kreisverkehr und Schärf-Straße nur stadtauswärts befahren werden, ebenso die Adolf-Schärf-Straße. Die S 33 ist zwischen St. Pölten Nord und Traismauer Nord von 6.30 bis 10.30 Uhr gesperrt.

Und da Laufstrecke durch die Innenstadt führt, ist die Klostergasse in der Zeit von 8:30 bis zirka 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Näheres gibt es auf challenge-stpoelten.com.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.