Protest der Letzten Generation in St. Pölten beendet

Es war die erste Aktion der Letzten Generation in der Landeshauptstadt. Aber nicht die letzte, wie die Gruppe nach Beendigung der Blockade am Montagmorgen in Aussicht stellte. Ab 7.30 Uhr setzten und klebten sich 14 Personen auf den Europaplatz und sorgten damit auch auf der Mariazellerstraße für ein Stocken des Verkehrs.

Um 8.45 Uhr löste die Polizei die letzten Personen von der Straße und die NÖN sprach mit Aktivist Bernhard Schaller aus Wolfpassing: „Es war längst überfällig, dass wir nach St. Pölten kommen. Denn ohne Niederösterreich müssen wir gar nicht daran denken, die Klimaziele zu erreichen.“

Er versteht, dass die Menschen sich über solche Blockaden ärgern. Doch sie seien nötig, bis sich etwas ändert. Eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge sowie für Busse ließen sie frei, betont Schaller. „Die Aggression der Autofahrer hilt sich in Grenzen. Nur einmal raste ein Lkw mit vollem Karacho auf uns zu, bis er dann doch bremste.“ Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei sei im Großen und Ganzen in Ordnung gewesen.

Die Botschaft dieser Aktion war, die Forderungen des Klimarats ernst zu nehmen. Damit klagt die Aktivismusgruppe sowohl die Bundesregierung an, als auch die ÖVP-geführte Landesregierung. „Die Landeshauptfrau ist zwar immer wieder in Kontakt mit Fridays for Future, doch es passiert nichts.“ Die ÖVP würde die Klimakrise scheinbar nicht verstehen und mit einer wissenschaftsfeindlichen Partei koalieren. Schaller urgiert: „Wir haben in Niederösterreich Wohlstand, wir haben Demokratie, was uns fehlt sind die Taten.“

Dir Forderungen der Landeshauptfrau nach höheren Strafen hält er für eine Scheindebatte, das immer wieder bemühte Wording „Klimakleber“ orientiere sich am Boulevard. Die Letzte Generation werde sicher noch öfter nach St. Pölten kommen, „bis sich etwas tut.“