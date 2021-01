160 Unterstützer hat ÖVP-Gemeinderat und Anrainer Florian Krumböck mit seiner Petition „Freie Fahrt am Kupferbrunnberg“ gefunden. Nun richtet er sich in einem Brief an den Bürgermeister. Der solle die Verordnung bezüglich der Straßensperre rückgängig machen. Die SPÖ verspricht eine ergebnisoffene Prüfung durch Experten.

„Mir wurde im Gespräch mit Fachexperten des Rathauses bestätigt, dass die Aufstellung der Poller nicht die einzig mögliche Maßnahme ist“, erklärt Krumböck. Sollte Bürgermeister Matthias Stadler die Verordnung außer Kraft setzen, wäre dies Basis für neue Lösungen. Krumböck kann sich vorstellen, mit Anrainern etwa an der Einrichtung einer Begegnungszone zu arbeiten.

Eine umfassende Prüfung der Situation bei der Rendl-Keller-Gasse kündigte SP-Vizebürgermeister Harald Ludwig an. Er gibt aber zu bedenken, dass es dort zu gefährlichen Unfallsituationen zwischen Gästen des Rendl-Kellers und dem Durchzugsverkehr gekommen ist. „Gott sei Dank bisher ohne Todesfolge.“ Polizei und Experten hätten vor der gefährlichen Verkehrssituation gewarnt. „Ich frage mich, wer die Verantwortung übernehmen will, sollte dort etwas passieren?“, so Ludwig. Die Sicherheit der Bevölkerung stehe im Vordergrund, die Erreichbarkeit aller neuen Wohnsiedlungen sei über die sicherste und flüssigste Strecke zu gewährleisten.