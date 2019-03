Den Radfahrverkehr vereinfachen soll wie berichtet mit 1. April die Novelle der Straßenverkehrsordnung. Groß umstellen auf die neuen Regeln für Radfahrer müssen sich in St. Pölten aber weder der Magistrat noch die Verkehrsteilnehmer. Denn in der NÖ Landeshauptstadt sind die Regeln seit Jahren gelebte Realität.

Die Grundlagen hat der ehemalige Verkehrsabteilungsleiter Ernst Schwarzmüller geschaffen. „Seine“ seitlich mit weißen Quadraten ergänzten Schutzwege sind eine Fortführung von Radwegen und können von Radfahrern auch künftig befahren werden – damit hat das „St. Pöltner Modell“ die Novelle vorweggenommen. „Der Gesetzgeber hat nun eigentlich nur nachgeführt, was wir schon längst hatten“, erläutert der städtische Verkehrsplaner Alexander Schmidbauer.

Das Modell sei schon vor der Novelle rechtlich abgesichert gewesen, Schwarzmüller habe in einer angesehenen Fach-Publikation seine Sichtweise dargelegt. „Bei der gemeinsamen Radüberfahrt handelte es sich um eine Gesetzeslücke beziehungsweise eine Grauzone.“ Das nun in Gesetz gegossene „St. Pöltner Modell“ – an einigen Stellen im Stadtgebiet durch rote Streifen ergänzt – sei auf den Gemeindestraßen flächendeckend umgesetzt, so Schmidbauer. „Hier bedarf also keiner Änderungen.“

Die neu vorgeschriebene Einordnung per Reißverschlusssystem in den Fließverkehr auf der Straße, sobald ein Radler einen Radfahr- oder Mehrzweckstreifen verlässt, sei in St. Pölten ohnehin meistens schon praktiziert, genauso wie der Vorrang auf dem Streifen gegenüber rechtsabbiegenden Autos. „Da rechne ich nicht damit, dass es zu mehr Zusammenstößen kommt.