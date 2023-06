E-Scooter-Fahrer in St. Pölten von Pkw erfasst

An einer Kreuzung der B20 in St. Pölten ist am Mittwoch ein E-Scooter-Fahrer von einem Pkw erfasst und auf die Straße geschleudert worden. Der 54-Jährige wurde Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt gebracht.

Der 21-jährige Autofahrer war laut Polizei gegen 15.00 Uhr auf der B20 aus Richtung Europaplatz kommend nach Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) unterwegs. In einem Kreuzungsbereich überquerte der 54-jährige Einheimische samt Scooter die Straße und wurde von der Front des Kfz erfasst.