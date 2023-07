Nach Auseinandersetzung in St. Pölten: 30-Jähriger in U-Haft

Am Samstagabend kam es am Mühlweg in St. Pölten zu einer Auseinandersetzung. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte am Samstagabend „einen Einsatz der Exekutive in diesem Bereich, auch dass es mehrere Verletzte gibt“. Dabei soll ein Messer im Spiel gewesen sein. Einige Beteiligte sollen die Flucht ergriffen haben. Ein Mann soll mit Stichverletzungen ins Spital transportiert worden sein, ein weiterer dürfte Hämatome erlitten haben.

Mittlerweile ist ein 30-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung, wie Thomas Korntheuer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten betont. Angaben zu etwaigen weiteren Beschuldigten machte Korntheuer nicht und verwies stattdessen auf die laufenden Ermittlungen beziehungsweise darauf, dass der Sachverhalt noch abzuklären sei.

FPÖ-Stadtrat sieht Racheakt

Der St. Pöltner FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger vermutet hinter der Auseinandersetzung eine Racheaktion von PKK-Anhängern. „Erst kürzlich ereignete sich in Herzogenburg eine Schlägerei, da Erdogan-Anhänger einen kurdischen Lokalbesitzer und seine Familie verprügelten“, sagt Otzelberger. Laut Otzelberger seien 15 PKK-Anhänger aus Wien angerückt, um sich zu rächen. „Die angeforderte Spezialeinheit der Polizei sicherte mehrere Waffen aus Autos der PKK-Anhänger, die Autos wurden von der Polizei aufgebrochen“, sagt Otzelberger. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ermittelt, berichtete der „Kurier“.

Weiteren Medienberichten zufolge könnte auch eine private Fehde zwischen Familien-Clans aufgrund einer unerwünschten Liebesbeziehung Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein.