„Wir sind zurück“, freut sich Höfefest-Organisatorin Patrizia Liberti. Denn am Samstag, 19. September, heißt es wieder „Bühne frei“ für Musik, Literatur „und für alle Künstler und Künstlerinnen, Musiker und Musikerinnen, um die es in letzter Zeit viel zu leise war“. Denn: „Wir wollen die Kultur nicht vor die Hunde gehen lassen.“ Ein bisschen kleiner wird die „Corona-Edition“ des Höfefests, „aber mindestens genauso qualitätsvoll wie die Jahre zuvor“, verspricht Liberti. Und gibt bei der Präsentation des Programms mit dem Auftritt von Ausnahmemusiker Stefan Sterzinger gleich einen Vorgeschmack. Er wird dann beim Fest mit seinen Musikerkollegen Gerald Preinfalk, Franz Schaden und Jörg Mikula Neues und Gewaltiges auf die Bühne im Rathaushof bringen. Dort sorgt auch Leni für bayrischen Soul mit österreichischem Schmäh.

Internationaler Support kommt von Jelena Poprzan. Die wandlungsfähige Musikerin singt solo im Siegel-Wöss-Hof, und unterstützt Alex Miksch, der mit seinem neuen Programm „Mit ana Toschn voi Krems“ im Stadtmuseum-Hof auftritt. Im Steingötterhof sorgt Stephie Hacker mit ihrer Band für feine Stimmung, gefolgt von Sainmus+, „eine meiner Lieblingsbands aus dem Vorjahr“, die sich Patrizia Liberti heuer in Ruhe anhören will.

Neu dabei ist der Baumgartner-Hof in der Wiener Straße, mit Underground-Spirit von Salamirecorder und Gitarrenmusik von Volker Kagerer und Franz Schaden.

Multi-Instrumentalist Albin Paulus gibt‘s zwei Mal: Mit Hotel Palindrone auf alt- und neuzeitlichem Instrumentarium, und solo als Klangerlebnis zwischen Jodlern und Weltmusik, alten Klängen und Accoustic Techno. Und natürlich ist auch für junge Kunst- und Kulturfreunde etwas dabei beim Höfefest 2020: Eva & die Singsonnen lassen den Club 3 des Cinema Paradiso erstrahlen.

Für ein besonderes Highlight sorgen die italienischen Jazzgrößen Gavino Murgia am Saxophon und Fabio Giachino an der Kirchenorgel. Ihr Programm „A love Supreme“ in der Franziskanerkirche ist ein Tribut an John Coltrane und eine Österreichpremiere.

Eine Derniere gibt es im Sparkassenhaus: Adele Neuhauser liest vorläufig zum letzten Mal aus ihrer Autobiographie. Begleitet wird die Schauspielerin von der Band Edi Nulz. Für diese Veranstaltung müssen sich die Besucher vorab anmelden, wie auch für das Konzert von Birgit Denk, die ihr 20-Jahr-Jubiläum in der Bühne im Hof feiert. Es ist dies Teil des umfassenden Corona-Sicherheitskonzepts – alles dazu ist auf www.hoefefest.at zu finden.

Den Abschluss des Kulturfestes machen Rammelhof im Stadtmuseums-Hof und die Silent-Gehsteig-Disco vor dem Cinema Paradiso auf dem Rathausplatz. Der erstrahlt durch eine Installation von Bright Spots. Alle Veranstaltungsorte – auch die Ausstellungen von Hippolyt & Töchter und des Kunstwerks – fährt Fahrradkurier Andi Grubner mit seiner Rikscha an.