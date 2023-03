Circus Alex Kaiser kommt mit Todesrad und Pferdeaction nach St. Pölten

Der Circus Alex Kaiser gastiert vom Sonntag, 30. März, bis zum 10. April mit neuem Programm am Areal der ehemaligen Kopal Kaserne unter dem Motto "Sensationen zwischen Himmel und Erde".

Besonders stolz ist Zirkusdirektor Alex Kaiser, die preisgekrönte "Gerling-Truppe" für die diesjährige Österreich-Tournee verpflichten zu können. Die Truppe aus Kolumbien wurde für ihre Darbietungen am Hochseil und am rotierenden Todesrad beim internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo mit dem Oscar der Zirkuswelt, einem "goldenen Clown", ausgezeichnet. Spaßmacher Bartolini aus Polen sorgt für das große Lachen im Zirkuszelt. Weitere Highlights sind Mister Maiwen mit einer rasanten Tempojonglage, die "Königin der Lüfte" Alicia am Ringtrapez und wagemutige Jockeyreiterei am Pferderücken.

Vorstellungen gibt es jeden Tag außer Dienstag um 16 Uhr. Freitag und Samstag um 15 und 19 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr.

Die NÖN verlost 10x2 Karten für Rang 1. Zur Teilnahme eine Mail an redaktion.poelten@noen.at schreiben bis 28. März.

