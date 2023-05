Pippi kommt nach St. Pölten

St. Pölten Pippi wohnt mit ihrem Pferd „Kleiner Onkel“ und dem kleinen Affen „Herrn Nilsson“ in der Villa Kunterbunt und macht, was sie will. Sie ist superstark, unerzogen und lügt wie gedruckt – so kennt man das abenteuerlustige Mädchen. Zu sehen ist das Musical am Sonntag, 21. Mai, um 14. 30 Uhr im VAZ.

Die NÖN verlost gemeinsam mit Elias Werner Productions fünf mal zwei Karten für die Vorstellung in St. Pölten. Mit etwas Glück können Sie Eintrittskarten gewinnen und im Anschluss der Vorstellung ein Foto mit Pippi machen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist per E-Mail an redaktion.poelten@noen.at möglich. Einfach eine Nachricht mit dem Betreff „Pippi Langstrumpf“ mit Vor- und Zunamen, Adresse und zu erreichender Telefonnummer senden. Einsendeschluss ist am Montag, 15. Mai, um 12 Uhr. Die Gewinner werden von der NÖN verständigt.

„Unser Musical ‚Jeder braucht eine Freundin wie Pippi‘ enthält einige der populärsten und beliebtesten Szenen aus den Pippi-Langstrumpf-Geschichten“, so viel verrät Regisseur Edmund Emge vorab und hofft auf viele Besucher.

