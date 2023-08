VIP-Tickets für die Art Session STP 2023 zu gewinnen

Ein „Zirkus voller Inspiration“: In den ehemaligen Glanzstoff-Hallen findet auch heuer wieder die „Art Session STP“ statt. Im Rahmen der Live-Show werden viele Künstlerinnen und Künstler in der Kesselhalle mit Farben spielen und neue Werke vor den Augen der Gäste entstehen lassen. Bei manchen Werken können sich auch die Zuseherinnen und Zuseher einbringen.

„Wir wollen den coolsten Kunst- und Kultur-Event! Zusammen mit unserem neuen Headsponsor, der Raiffeisenbank Region St. Pölten, bringen wir euch neben den vielen Acts aus dem Bereich der bildenden Kunst auch musikalische Highlights“, freut sich Viktor Nezhyba vom veranstaltenden Verein Art Friends Austria. Mit Antonio Detex und Teserø werden zwei Top-DJs an den Turntables stehen. Mit einem Live-Auftritt der Band „Traincorn“ wird es einen ganz besonderen musikalischen Act geben. Unter den Gästen wird auch Enya Rock, Miss Earth Austria 2021, sein.

Besuchen kann man die Art Session am Samstag, 26. August, ab 13 Uhr. Um 17 Uhr beginnt die große „Live Art Show“ in der Kesselhalle.

Der Besuch der Art Session ist nach Voranmeldung an artfriendsaustria@gmail.com oder auf der Facebook-Veranstaltungsseite kostenlos. Wer aber einige besondere Goodies genießen und die heimische Kunstszene unterstützen möchte, kann um 25 Euro ein VIP-Ticket erwerben. Darin enthalten sind:

Prosecco Piccolo von Freixenet

Tapas (süß oder salzig)

Kaffee oder Getränk an der Bar

Freixenet Cava an der Bar

Garantierter Platz bei der Live-Show

Jederzeitiger Zugang in alle Ausstellungsbereiche

Fixer Platz beim „Lost Places Walk“

Fixer Platz bei der „Underground Show“

Original St. Pöltner Popcorn

Leinwand (15x20cm) mit Abdruck vom Finalbild

Oder mit ein bisschen Glück kannst du zwei VIP-Tickets gewinnen. Denn die NÖN verlost gemeinsam mit Art Friends Austria dreimal zwei VIP-Tickets an unsere Leserinnen und Leser. Einfach bis Montag, 21. August, 12 Uhr ein E-Mail an redaktion.poelten@noen.at mit Name und Anschrift schicken und teilnehmen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt.