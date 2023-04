Volles Haus bei Bisenz-Ausstellung im Stadtmuseum St. Pölten

„Der Xandl steht heute im Mittelpunkt, wir hätten ihn gerne dabei gehabt“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler in seinen Eröffnungsworten zur Ausstellung „Bisenz - der Maler“ im Stadtmuseum St. Pölten. In jeder Rolle, in die er geschlüpft ist - als Zauberer, Kabarettist, Schauspieler oder Maler -, sei er immer der Bisenz gewesen. „Er hat uns einen Spiegel vorgehalten“, erinnert sich Stadler. Durch seinen Ehrgeiz habe er auch als Maler seinen eigenen Stil gefunden. „Er war niemand, der grau ist, die Farben mussten knallig sein“, so Stadler. Mit dem selbst gestalteten Porsche als Werbemittel sorgte Bisenz für Aufmerksamkeit.

Es ist bereits die dritte Ausstellung über Alexander Bisenz im Museum, die aktuelle widmet sich seinem malerischen Werk. „Bisenz war unserem Haus freundschaftlich verbunden“, betont Museumsleiter Thomas Pulle. Diese Freundschaft setze sich durch den Sohn fort. Alexander Bisenz jun. zeigte sich berührt vom großen Andrang der Besucherinnen und Besucher, darunter waren etwa auch der Leiter der Kulturabteilung des Landes NÖ Hermann Dikowitsch, Nationalratsabgeordneter Robert Laimer sowie Politikerinnen und Politiker außer Dienst wie Adelheid Praher, Heidi Onodi, Anton Heinzl und Hans Kocevar.

