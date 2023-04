Aktive Senioren blickten in Stössing auf ein ereignisreiches Jahr

Obfrau Margit Kruba konnte bei der Jahreshauptversammlung der Senioren Stössing Bezirksobmann Dieter Pöhlmann und Teilbezirksobfrau Josefine Anzenberger begrüßen und dazu als frisch gebackenes Mitglied Vizebürgermeister Günter Illmayer. Verabschiedet wurde Franz Pieringer, der für seine Arbeit im Verein mit einer Auswahl guter Weine bedankt wurde. Als neuer Finanzreferent konnte Franz Jank aus Hochgschaid im Vorstand begrüßt werden.

Bezirksobmann Dieter Pöhlmann hob in seiner Rede die Wichtigkeit des Ehrenamtes hervor. „Persönliches Engagement ist in Zeiten von Krisen sehr wichtig und ich freue mich, dass wir in Stössing eine sehr aktive Gruppe von Senioren haben“, so Pöhlmann. Auch der Vizebürgermeister zeigte sich stolz. „Vereine sind in jeder Gemeinde von großer Wichtigkeit. Die Senioren sind einer der aktivsten Vereine in Stössing“, so Illmayer.

Am 4. Mai steht gemeinsam mit der Ortsgruppe Kasten ein Frühlingsausflug auf dem Programm, bei dem die Gläserne Burg und Schloss Laxenburg besucht werden.

