Osteraktion: Hasenberg statt Radlberg

Werbung

Kinder und Familien sollen im Mittelpunkt stehen, davon ist die neue Obfrau des Verschönerungsvereins „Unser Radlberg“ Barbara Wegscheider überzeugt. Mit ihrem Team und vielen Radlbergern machte sie nun Ober- und Unterradlberg zu Ober- und Unter-Hasenberg. Denn 140 bunt gestaltete Hasen sind mittlerweile verteilt.

„Die Gärtnerei Müller in Wagram hat uns die Hasenschablone zur Verfügung gestellt und der Verein hat 20 Hasen für die Hauptstraße gestaltet“, erzählt Wegscheider. Das Interesse war jedoch riesig und so schnitten Franz Miedler und Karl Wegscheider 140 Hasen aus. 18 gingen an Kindergarten und Volksschule, den Rest holten sich Privatpersonen zum Selbstkostenpreis. „Und wir haben schon Reservierungen für das nächste Jahr“, freut sich Wegscheider über den großen Erfolg.

Den Abschluss bildet die Ostereiersuche im Park am Samstag, 16. April, um 14 Uhr. Dorthin sollen alle ihre kreativ gestalteten Osterhasen bringen. Es werden Holzscheiben versteckt und jedes Kind, das eine Scheibe findet, bekommt ein Ostersackerl.

Auch für die kommenden Monate gibt es schon einige Pläne. „Wir freuen uns, dass wir sehr von der Stadt, dem Bauhof, dem Wirtschaftshof und der Stadtgärtnerei bei unseren Vorhaben unterstützt werden“, so die Obfrau, die sich über viele neue Mitglieder im Verschönerungsverein freut.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.