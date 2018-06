Die außergewöhnlich warmen Monate April und Mai haben in vielen Regionen in NÖ die Trinkwasserreserven arg belastet. In St. Pölten jedoch nicht. „Die Trinkwasserversorgung St. Pölten ist glücklicherweise in der Lage, selbst bei länger anhaltenden Trockenperioden ausreichend Wasser zur Verfügung stellen zu können“, betont Stadtsprecher Heinz Steinbrecher. In der mehr als 90-jährigen Geschichte des Wasserwerkes sei es noch nie zu einem Versorgungsengpass gekommen. „Wir rechnen auch nicht in Zukunft damit“, so Steinbrecher. Denn der Grundwasserspiegel sei auch dann relativ konstant, wenn es länger nicht regnet.

510 Liter pro Sekunde können gefördert werden

Das 1927 gegründete Wasserwerk ist ein reines Grundwasserwerk und speist sich aus zwei Brunnenfeldern. Maximal 510 Liter pro Sekunde können gefördert werden. Insgesamt wurden im Vorjahr 5,8 Millionen Kubikmeter in das Rohrnetz oder die Hochbehälter gepumpt. Letztere befinden sich in Völtendorf, Ochsenburg, Pottenbrunn und am Kalbling können 19.000 Kubikmeter speichern. Dies soll dem Tagesbedarf entsprechen und Bedarfsspitzen abdecken.

Befördert wird das Wasser durch ein 398 Kilometer langes Rohrnetz, das ständig erneuert werden muss, so wie heuer etwa in der Stoßgasse, der Unterwagramer Straße oder Prandtauerstraße. „Für die Auswahl der Leitungssanierung gibt es mehrere Faktoren. Einerseits ist es das Alter und die Anzahl von Störungen und anderseits die Möglichkeit, mit anderen Leitungsträgern Synergien zu bilden um Kosten zu sparen“, so Steinbrecher.