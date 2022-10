Wasseranlage in Wilhelmsburg wird saniert

„Der Hochbehälter in Göblasbruck, etwas höher im Wald gelegen, ist nun über eine neue Straßenzufahrt einfacher erreichbar“, berichtet Bürgermeister Rudolf Ameisbichler. Den Auftrag für die Generalsanierung mit Erd-, Baumeister-, Installations- und Spenglerarbeiten hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig um 274.736 Euro an die Karl Fürholzer Hoch- und Tiefbau GmbH vergeben.

Zwei Kammern für bis zu 400.000 Liter

Mängel wie etwa bei der Beschichtung der Wasserkammern werden behoben, erklärt Thomas Ulreich vom Wasserwerk. Außerdem sollen künftige Servicearbeiten erleichtert werden. „Es gibt zwei Kammern mit einer Tiefe von fünf Metern, eine umfasst 100 Kubikmeter, die andere 300.“ Mit der Auftragsarbeit soll die Wasserqualität gesichert und die zweijährliche Behälterreinigung erleichtert werden.

Einer der Behälter, der mit dem gespeicherten Grundwasser versorgt wird. Foto: Foto Moser

Neben dem Wasserbehälter in Göblasbruck befindet sich ein zweiter am Oberen Weinberg, die Netze sind miteinander verbunden. „Damit ist die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung gesichert“, so Bürgermeister Rudolf Ameisbichler und Thomas Ulreich.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.