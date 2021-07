Geplant ist eine Hauptleitung des größten niederösterreichischen Wasserversorgungsunternehmens bis Furth. Von dort hat die Gemeinde die Möglichkeit, über eigene Zweigleitungen die Ortsteile zu versorgen. „Wir wollen eine möglichst rasche Umsetzung der Vorhaben. Wenn die Detailplanungen vorliegen, werden wir die Bürger bei eigenen Veranstaltungen informieren“, kündigt Bürgermeister Johann Hell an.

Abgeschlossen wurden die Bauarbeiten für die öffentliche Wasserleitung vom Blumenfeld nach Neu-Lanzendorf. Dabei wurden auch Leerverrohrungen für das Breitband mitverlegt. Auch in Weisching gibt es Rufe nach einer Erweiterung der Versorgung, die in Form einer Unterschriftenliste an die Gemeinde herangetragen wurden. „Da hier vor Jahren eine Bedarfserhebung durchgeführt wurde, die keinen Bedarf ergeben hat, wird die Gemeinde so bald wie möglich Gespräche mit der Bevölkerung über die Vorgehensweise aufnehmen“, so Hell.