Gerersdorf trauert um frühere Gastwirtin

Die langjährige Gast- und Landwirtin vom ehemaligen Gasthaus Kirchenwirt in Gerersdorf, Franziska Birgmayr-Lechner, ist am 1. Mai nach einem erfüllten und arbeitsreichen Leben im 93. Lebensjahr im Haus St. Elisabeth in St. Pölten-Wagram verstorben. Die geborene Poppendorferin war dreifache Mutter, siebenfache Großmutter und zweifache Urgroßmutter.

Franziska Birgmayr-Lechner war außerdem Fahnenpatin beim Österreichischen Kameradschaftsbund Gerersdorf sowie Mitglied des Bauernbundes und des örtlichen Seniorenbundes. Die Verstorbene wurde am 13. Mai im Familiengrab in Gerersdorf beigesetzt.

