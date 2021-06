„Mir wird sein markantes Lachen und sein Humor ewig in Erinnerung bleiben. Mit Amand Kysela verlieren wir eine bedeutende St. Pöltner Persönlichkeit“, drückt Bürgermeister Matthias Stadler tiefe Betroffenheit aus. 1965 wurde Kysela als Gemeinderat angelobt, von 1970 bis 1984 war er Stadtrat für das Gesundheits- und Wohlfahrtswesen. Danach übte er die Funktion des Baustadtrates aus und wurde Vizebürgermeister und SPÖ-Klubobmann. In seinen Tätigkeitsbereich fielen der Aufbau der Aktion „Essen auf Rädern“ oder die Errichtung des städtischen Seniorenwohnheimes Stadtwald. Darüber hinaus wirkte er auch in den verschiedensten Ausschüssen des Städtebundes, in Landesbeiräten und als Rechnungsprüfer des Traisenwasserverbandes.

Verantwortlich war Kysela auch für die Errichtung des Naturfreunde Vereinshauses in der Dr. Mical-Gasse, in seiner Fuktion als St. Pöltner Ortsgruppen-Obmann. In seiner zwanzigjährigen Obmannschaft wurde auch die Mitgliederzahl verdreifacht.

1983 wurde Kysela für seine besonderen Verdienste um den Arbeitnehmerschutz mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Republik ausgezeichnet. 1993 erhielt er das „Große Ehrenzeichen“ für seine Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Die Landeshauptstadt St. Pölten zeichnete ihren ehemaligen Vizebürgermeister für sein langjähriges Wirken 2001 mit der Verleihung des Ehrenringes aus.