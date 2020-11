In der österreichischen Fahrschul-Szene galt er als Pionier – immerhin war Peter Mader einer der ersten, der mit seiner Fahrschule Sauer Mitte der 1980er Jahre einen eigenen Übungsplatz eröffnete. Viele St. Pöltner haben dort seitdem ihre ersten Erfahrungen mit dem Auto und später bei ihm und seinem Fahrschul-Team den Führerschein gemacht. Am 19. November ist er jetzt im 82. Lebensjahr verstorben. Das Begräbnis wird am 27. November im engsten Familienkreis stattfinden.