St. Pöltner Gynäkologin will „mehr Zeit für Patientinnen“

Die St. Pöltner Gynäkologin Sigrid Schmidl-Amann, langjährige Kassenärztin, ist künftig Wahlärztin. Sie hat ihren Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) mit Ende September gekündigt. „Der ausschlaggebende Faktor ist für mich ausreichende Zeit für meine Patientinnen, die ich durch die Vorgaben des Kassensystems – speziell der ÖGK – immer weniger anbieten kann“, begründet Schmidl-Amann ihre Entscheidung.

Bis Ende September läuft alles wie bisher. Anfang Oktober erfolgt der Umzug in die neue Wahlarzt-Ordination in der Ranzonigasse 5, in der sie ab 9. Oktober ihre Patientinnen empfängt. Die Patientinnen der „kleinen Kassen“ werden weiterhin über die E-Card abgerechnet, die der ÖGK müssen die Rechnung selbst zahlen und können diese dann einreichen. „Die ÖGK erstattet die Kosten einer Wahlärztin in der Höhe von 80 Prozent jenes Betrages, den sie bei Inanspruchnahme einer entsprechenden Vertragspartnerin aufwenden hätte müssen“, so Schmidl-Amann.

Bei der ÖGK bedauert man den Schritt der beliebten Frauenärztin. Voraussichtlich beginnt ab 15. Mai die Ausschreibung für die Planstelle. „Dazu führen wir Gespräche mit der Ärztekammer sowie mit BVAEB und SVS, da es aus unserer Sicht sehr wichtig ist, der Nachfolge alle drei Kassenverträge zugänglich zu machen“, heißt es von der ÖGK.

Derzeit gibt es in St. Pölten-Stadt fünf Planstellen für Frauenheilkunde, die aktuell noch alle besetzt sind. Im Bezirk St. Pölten sind sieben Gynäkologiestellen vorgesehen, wovon die Stelle in Herzogenburg seit Oktober 2022 unbesetzt ist. „Diese wird laufend ausgeschrieben“, heißt es von der ÖGK

