Krumböck und Krumpöck: Wahlkampf-Probleme vom Semmering

Ein ruhiger Wahlkampf war es für Florian Krumböck schon bisher nicht. Der St. Pöltner Gemeinderat und Bundesrat steht auf Listenplatz zwei der VPNÖ im Wahlkreis, in dem die Landeshauptstadt liegt. Die schwarze Nachwuchshoffnung hat durchaus Chancen, mit vielen Vorzugsstimmen den Einzug in den Landtag zu schaffen. Dafür liefert er seit Wochen Themen und Ideen für die Region bei zahlreichen Terminen und in Aussendungen.

Doch seit jüngsten Ereignissen am Semmering steht bei ihm das Telefon nicht mehr still. Ohne selbst etwas beigetragen zu haben. Denn Florian Krumpöck (mit p), Intendant des Kultur.Sommer.Semmering, ist wegen Betrugs angeklagt. Er soll der Förderstelle zu hohe Rechnungen vorgelegt haben. Krumpöck selbst bestreitet das. Erklärungsbedarf hat deshalb aber jetzt auch Florian Krumböck. Viele Menschen hätten sich schon beim ihm enttäuscht gemeldet ob der vermuteten Korruption. Nicht nur einmal musste der VP-Kandidat daher erklären, wie man seinen Namen richtig schreibt (mit b) und dass er nichts zu tun hat mit Vorfällen am Semmering.

