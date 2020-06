In der Schneckgasse und der Steinergasse waren die Archäologen im vergangenen Jahr auch erfolgreich. Sie haben bei Grabungen entdeckt, dass dort, wo ein viergeschoßiges Wohnhaus mit zusätzlichen Dachgeschoß-Maisonetten geplant ist, schon die Römer wohnten. Zwei Straßen durchschnitten damals dieses Grundstück, sie dürften bis in die Neuzeit genutzt worden sein. Reste von zwei Gebäuden, vermutlich Holzfachwerk-Bauten, konnten bei den Grabungen ebenfalls gefunden werden.

Im Mittelalter dürfte sich auf dem Areal eine Gerberei befunden haben. Darauf deutet ein fast 50 Quadratmeter großer Keller hin, dessen Boden aus Lehm bestand. Dieser ist orange durchgefärbt, vermutlich durch Hitze aus einer Feuerstelle oder einem Ofen. In den Resten des Kellers wurden auch viele Rinderhörner gefunden, sowie darunter drei Skelette von jungen Rindern. In der Nähe des Kellerbodens fanden die Archäologen 70 kleine Silbermünzen, die beweisen, dass die Gerber dort im 12. und 13. Jahrhundert aktiv waren.

„Die Baufirmen stehen in den Startlöchern.“ Manfred Wohlmetzber wartet auf den Baubescheid

Abgeschlossen wurden die Grabungen schon vor einigen Monaten. Dann kam Corona. Jetzt wartet Bauherr Martin Wohlmetzberger sehnsüchtig auf einen Baubescheid. „Die Baufirmen stehen in den Startlöchern, sie brauchen dringend Arbeit“, so der Immobilienentwickler.

Mit dem Gebäude, das mit der Schneckgasse 15 verbunden wird, sollte ursprünglich schon im Herbst begonnen werden. „So entsteht eine attraktive Wohnhausanlage mit einem gemeinsamen Innenhof“, erklärt Wohlmetzberger. Die 40 Mietwohnungen werden 45 bis 80 Quadratmeter groß und mit Balkon oder Terrasse ausgestattet sein. Die gesamte Nutzfläche umfasst 2.200 Quadratmeter. Dazu kommen noch 40 Tiefgaragenplätze für die Bewohner, außerdem Abstellplätze im Innenhof. „Es gibt schon sehr viele Anfragen von Interessenten. Derzeit muss ich alle vertrösten. Ich kann niemandem sagen, wann er einziehen könnte, weil ich ja nicht weiß, wann wir zu bauen beginnen dürfen.“