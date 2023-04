Zugverkehr in Ostösterreich wird wieder hochgefahren

Foto: DOKU-NÖ

Ab 8.15 Uhr kam es zu einem Stellwerkausfall im Bereich BFZ-Wien. Dadurch waren keine Fahrten in Ostösterreich möglich. Grund war ein Ausfall der Stromversorgung. Bis ca. 9.15 Uhr konnten die Züge in der Region Ost – Wien, NÖ und Teile des Burgenlandes – nicht fahren. „Grund waren Stellwerksausfälle. Der Schaden konnte mittlerweile behoben werden und das System wird derzeit schrittweise hochgefahren“, so ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Dennoch ist weiterhin mit Verzögerungen im Betriebsverlauf zu rechnen. Reisende mit ÖBB-Tickets können in Wien die Wiener Linien benutzen.

