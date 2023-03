Musik trifft Malerei im St. Pöltner Dom

Der St. Pöltner Künstler Markus Hufnagl und der Chor des Konservatoriums der Diözese St. Pölten luden zu einem ganz besonderem Konzert. Unter dem Motto „Musik trifft Malerei“ wurde der Kreuzweg Jesu sowohl musikalisch als auch malerisch im Dom beschrieben.

Während der Chor gemeinsam mit dem Jugendensemble, geleitet von Domkapellmeister Valentin Kunert, sowie die Orgelmusik von Dorothea Lusser das Werk „Via Crucis“ von Franz Liszt vortrugen und so für die musikalische Grundstimmung sorgte, zeichnete Markus Hufnagl vor den Gästen live seine Vorstellungen vom letzten Weg Jesu. In insgesamt 14 verschiedenen Stationen malte Hufnagl so die Geschehnisse passend zur Musik. Dabei gab die Dauer der einzelnen Musikstücke auch die Arbeitszeit für das jeweilige Bild vor. Diese strenge zeitliche Vorgabe sorgte dafür, dass Hufnagl so effizient aber auch gleichzeitig so kreativ wie möglich arbeiten musste. Am Ende des Konzerts entstanden so 14 einzigartige Bilder welche noch bis Ostern im Dom ausgestellt sind.

