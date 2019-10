Diese Woche war es also so weit - die alte Mühle in Haunoldstein wurde abgerissen. Nach einem längeren Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Haunoldstein und Martin Mittermair, dem Besitzer des Gebäudes entschied das Landesverwaltungsgericht, dass die Mühle abgerissen werden muss.

Wie es mit dem Torbogen, der von der Mühle über die Straße führt, weitergeht, steht noch nicht fest.