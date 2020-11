„Mit dem Lockdown im Frühjahr und der längerfristigen Aussicht auf weitere Einschränkungen des Veranstaltungsbetriebs haben wir uns überlegt, wie das Live-Musik-Vakuum in der Stadt gefüllt werden könnte“, erzählt Martin Rotheneder, Künstlerischer Leiter der städtischen Kulturbühne Freiraum, vom Ursprung der neuen Kultur-Initiative musik.stp. Die Freiraum-Verantwortlichen wollten einerseits sinnvoll weiter für die Szene arbeiten, „andererseits fand ich es schade, dass der spürbare Aufschwung in unserer Live-Szene Gefahr lief, im Lockdown zu versanden“, so Rotheneder.

Im Freiraum-Team gemeinsam mit Sebastian Haas (Ton) und Benjamin Muhr (Licht) bekam die Idee jedenfalls ganz schnell Form und Farbe. „Video ist das Medium der Wahl – immerhin arbeiten wir alle schon jahrelang in diesem Bereich, beruflich wie privat“, erläutert Rotheneder, der bei musik.stp für Redaktion, Kamera und Schnitt verantwortlich zeichnet. Für die Durchführung der Interviews wurde Kultur-Journalist Mario Kern gewonnen, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im regionalen Szene-Geschehen führt er feinsinnig die Gespräche mit den Künstlern.

Gefilmt wird bereits seit September. Zahlreiche St. Pöltner Musiker und Musikerinnen sind schon auf Video gebannt, verrät Martin Rotheneder: „Olivia Goga, Slooga, Sinikka Monte, Salami Recorder, The Zsa Zsa Gabor’s und Patrick Rauch bis hin zu Chill-Ill, Gerald Huber-Weiderbauer und Steve Ponta.“ Und es werden noch viele weitere folgen.

Verbreitet wird alles unter dem Benutzernamen musikstp über alle Social-Media-Kanäle.

Zusätzlich soll alle zwei Jahre ein Vinyl-Sampler veröffentlicht und somit das Online-Angebot perfekt ergänzt werden. „Damit soll die Kreativität und Qualität der heimischen Musikszene den St. Pöltnern und St. Pöltnerinnen nähergebracht werden“, so Jugend-Gemeinderat und Ideengeber Gregor Unfried.