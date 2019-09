Stolz war man in der Stadt Ende des Vorjahres, als die Pläne für das neue Feuerwehrhaus in Viehofen präsentiert wurden. Zwei Fliegen mit einer Klappe hätten damit geschlagen werden sollen: Die Feuerwehr bekommt ein größeres Heim und die Mittelschule Viehofen ein Klassenzimmer dazu. Sie hätte den Schulungsraum am Vormittag nutzen sollen. Jetzt kam jedoch die Absage des Landes für die benötigte Förderung.

Begründung ist einerseits, dass die Klasse in einem anderen Gebäude ist. „Die Schüler sind so von der Schulgemeinschaft getrennt“, erklärt Marion Gabler-Söllner von der zuständigen Abteilung im Land. Dislozierte Klassen würden vom Land nicht gefördert. Andererseits müsste die Straße von rund 25 Kindern und den Lehrern täglich überquert werden. „Da steht für uns die Sicherheit im Vordergrund“, betont Gabler Söllner.

Das Argument will Feuerwehr-Stadtrat Walter Hobiger nicht gelten lassen, denn schon jetzt ist der Sportplatz auf der anderen Straßenseite. Gabler-Söllner entgegnet: „Für uns ist es ein Unterschied, ob die Schüler zwei Mal pro Woche zum Sportplatz gehen oder täglich in eine Schulklasse.“

Jetzt wird umgeplant. „Das Feuerwehrhaus wird etwas kleiner, der Zeitplan sollte nicht betroffen sein“, weiß Rathaussprecher Heinz Steinbrecher.