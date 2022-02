Zerstörungswut von Vandalen: Wenig Bankerl an den St. Pöltner Seen

Das Naherholungsgebiet an den St. Pöltner Seen im Norden wird außerhalb der Badesaison gerne für Spaziergänge genutzt. Will man sich auf einem Bankerl ausruhen und die Aussicht genießen, sucht man oft vergebens.

„Die wenigen Bänke, die es noch gibt, sind meistens besetzt“, berichtet eine bewegungsbegeisterte St. Pöltnerin. Besonders am Ratzersdorfer See gebe es generell zu wenige Bänke.

Bänke zerstört und in den See geworfen ...

Grund für die raren Sitzgelegenheiten an den Seen ist Zerstörungswut: „In den Wintermonaten ist es vermehrt zu Vandalismus im Bereich des Ratzersdorfer Sees gekommen. Es wurden Bänke zerstört und in den See geworfen“, heißt es aus dem Magistrat.

Deshalb mussten die Sitzbänke entfernt werden, um weitere Schäden zu verhindern. Auch die Polizei hat diesbezüglich schon Ermittlungen aufgenommen. „Im Frühjahr werden die Bänke wieder wie gewohnt aufgestellt“, zeigt man sich im Rathaus optimistisch.

Ein Wunsch der Bevölkerung für den Ratzersdorfer See, der immer wieder vor der Badesaison auftaucht, sind verschließbare Kästchen für Wertgegenstände. Zwar bedankt sich die Stadt für die Verbesserungsvorschläge für den Ratzersdorfer See, diesbezügliche Bestrebungen gebe es seitens der Stadt derzeit jedoch keine.

Gemeingut schützen

