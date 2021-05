Spaziergänger fielen tote Fische auf, die am Rande des Viehofner Sees trieben. Stadtgemeinde gibt Entwarnung: Wasserqualität ist in Ordnung.

Zwei tote Karpfen mit teils abgewetzten Schuppen wurden bei den Viehofner Seen in den Uferbereich gespült. In der Nähe schäumte auch das Wasser. „Die Todesursache dieser Fische wäre interessant zu wissen“, schrieb ein NÖN-Leser.

Der Magistrat St. Pölten schaute sich die Sache sofort vor Ort an. Der Schaum würde sich durch Pollen und Wasserbewegung bilden, heißt es.

Zur Todesursache der Karpfen wurde Veterinär Heinz Heistinger hinzugezogen. Er stellte fest, dass der Tod möglicherweise durch eine Entzündung hervorgerufen wurde. Dies könne bei niedrigen Wassertemperaturen passieren, wenn Weibchen ihren Laich nicht ablassen. Die gute Wasserqualität wurde durch ein Kremser Labor bestätigt.