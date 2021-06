Spielplätze spielen im Leben von Kindern lange Zeit eine Rolle. Wenn einer im eigenen Stadtteil vorhanden ist, dann ist das umso besser. „St. Pölten verfügt gegenüber anderen vergleichbaren Städten über die meisten Spielplätze im Verhältnis zu den Einwohnern“, betont man im Magistrat. Auch Planungen für Verbesserungen an bestehenden Plätzen werden immer wieder durchgeführt.

Dennoch haben nicht alle St. Pöltner die Möglichkeit, im eigenen Stadtteil auf den Spielplatz zu gehen.

„Wir würden eigentlich zwei Spielplätze benötigen. Denn beide Ortsteile wachsen sehr stark.“Pottenbrunner Eltern

In Pottenbrunn ärgern sich die Eltern, dass bei ihrem Spielplatz die Geräte in den letzten beiden Jahren sukzessive weniger wurden. Jetzt sind nur mehr eine Rutsche und ein Gerüst ohne die dazugehörige Schaukel vorhanden. Die Eltern schlossen sich zusammen und wandten sich an ÖVP-Gemeinderat Bernhard Wiehalm. „Wir würden in Pottenbrunn eigentlich zwei Spielplätze benötigen. Denn beide Ortsteile wachsen sehr stark.“

Unterstützung bekommen die Eltern auch von ÖVP-Gemeinderätin Romy Windl: „Es wird viel gebaut, viele ziehen hierher und trotzdem müssen sie dann zu den Spielplätzen fahren.“ Die Eltern würden sich einen Generationenspielplatz wünschen, auf dem Geräte für unterschiedliche Altersklassen geboten werden. Auch einen Partizipationsprozess zum Einbringen eigener Ideen könnte man sich vorstellen.

Aus dem Rathaus wird der Abbau des Spielplatzes bestätigt: „Grund ist ein möglicher Zubau beim Kindergarten. Das Grundstück ist außerdem sehr schmal und es mussten immer wieder Auseinandersetzungen mit den Anrainern dokumentiert werden.“

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten, denn der Stadtplanung wurde bereits etwas weiter nördlich ein Grundstück zugewiesen. „Wir sind mit dem Volksheim in Verhandlungen wegen Ersatzflächen für einen neuen Spielplatz“, so Bürgermeister Matthias Stadler. Die Stadtgärtnerei sei bereits mit der Planung befasst und strebe eine finale Umsetzung innerhalb des nächsten Jahres an.

Themenspielplätze sollen entstehen

Die Stadt will die Spielplatzstrategie adaptieren und künftig ausgewählte Spielplätze in Themenspielplätze mit Altersschwerpunkten umwandeln. Die derzeitigen Spielplätze werden laufend gewartet. So auch jener im Hiesberger Park in Spratzern.

Einige Spielgeräte im Hiesberger Park in Spratzern mussten getauscht werden. Straubinger, Straubinger

Da die Spielgeräte etwas in die Jahre gekommen sind, wurden eine Stehwippe, eine viereckige Kletterkombination sowie eine Kleinkinderturmkombination mit Rutsche ausgetauscht. „Ich freue mich, dass die Neuerungen so schnell durchgeführt wurden“, sagt Stadtrat Walter Hobiger.

Die Erneuerung des Spielplatzes in Waitzendorf-Siedlung ist eines der Hauptprojekte des Dorferneuerungsprozesses, welches in Zusammenarbeit von Dorferneuerungsverein, Stadtplanung und Stadtgärtnerei geplant und auch umgesetzt werden soll.

Carina Wenda von der Stadtplanung berichtet: „In einem gemeinsamen Workshop mit den Kindern der Umgebung wurden alle Ideen und Vorstellungen gesammelt, wie der neue Spielplatz aussehen und welche Funktionen er erfüllen soll.“ Die beliebtesten Spielfunktionen waren Schaukeln, Klettern, Springen, Kriechen, Balancieren, Entdecken und Bauen. Besonders wichtig war ein multifunktionales Spielgerät, das auch von Kindern über zehn Jahren genutzt werden kann.

In der Gemeinderatssitzung am Montag wurden Kosten in Höhe von rund 28.000 Euro für die Umsetzung des Spielplatzes mit Sitztribüne, Wackelbank, Kletterwand und Wellenrutsche beschlossen. „Wir haben 47 Spielplätze in der Stadt. Beim Dorferneuerungsprozess in Waitzendorf wurde die Bevölkerung eingebunden. Dies wäre auch wünschenswert für Spielplätze in allen Stadtteilen“, verweist Romy Windl auch auf ihre Forderungen für einen Spielplatz in Pottenbrunn.