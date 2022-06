Haus des Wissens in Wilhelmsburg feiert

Werbung

Zweieinhalb Tage lang feiert das „Haus des Wissens“ den dritten Geburtstag beim „3=2einhalb“-Festival.

Start ist mit der Lesung des einstigen Wilhelmsburgers Peter Glanninger im Festzelt am Donnerstag, 16. Juni, um 19 Uhr. Er stellt seinen neuesten Krimi „Blutgrund“ dem Publikum vor. Musikalische Umrahmung schafft das „Ensemble Lykapulsio“ um „Haus des Wissens“-Leiter Willi Wltschek.

Ein Grammophon aus den 1930er-Jahren und Noten des Komponisten C. M. Ziehrer werden beim Festival mit Willi H. Wltschek und Walter Schwanzer (l.) zu hören und zu sehen sein. Foto: Foto Inge Moser

Weiter geht es am Freitag, 17. Juni, um 19.30 Uhr mit der Premiere des Musikkabaretts „Kassabon“ der Kleinkünstlereimanufaktur & Spectacular Spectacles mit den Doppelconferenciers „Herr Weiß & Herr Willi“, der Lykapulsio-Kabarettmusikband und den Special Guests „Mitzi & Hubsi“.

Idee, Musik und Text stammen von Willi H. Wltschek. „Kassazettel, genauer gesagt Kassabons, kennt jeder, der in Supermärkten Einkäufe erledigt. Welche humorigen Kürzel auf diesen Zetteln stehen, wurde von mir aufgeschnappt und zum Kassabon-Musikkabarett“, erzählt Wltschek. Der Abend bietet Facetten des Einkaufs, des Zusammenlebens, des Zeitgeistes.

Zum Schluss gibt es am Samstag, 18. Juni, um 16 Uhr in memoriam Carl Michael Ziehrer einen Vortrag von Walter Schwanzer mit Aufnahmen von 1899 bis 1950. Der Schellack-Sammler nennt Noten aus der Kaiserzeit sein Eigen und referiert anlässlich des 100. Todestages von C. M. Ziehrer.

