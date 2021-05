„Museum bewegt“, auch in St. Pölten. Das Stadtmuseum, das Museum am Dom und das Museum NÖ machen mit einem vielfältigen Programm beim Museumsfrühling am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Mai, mit.

Das Stadtmuseum lädt an beiden Tagen bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr zur Museumsrätselrallye, bei der mit Ratebogen und App die Jahrtausende erforscht werden, und zur Stadtgeschichte-Rätselrallye, bei der Jugendliche und Erwachsene die Geheimnisse und verborgenen Winkel der Stadt entdecken können.

Museum am Dom lädt zu Schreibwerkstatt Klosterbibliothek

Am Samstag führt Museumsdirektor Thomas Pulle um 13 Uhr durch die Jugendstil-Sonderausstellung. Um 15 Uhr gibt es die Spezialführung: „Alles Fassade?! Skulpturen und Denkmäler in St. Pölten“.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zu den Führungen erforderlich, unter kultur@st-poelten.gv.at.

Im Museum am Dom kann an beiden Tagen bei freiem Eintritt die Ausstellung „Himmlische Seelen – Knöcherne Juwelen“ besucht werden, um 11 Uhr gibt es die Spezialführung „Katakombenheilige“. Außerdem kann jeder Besucher einen Knochen aus Pappmaché basteln, der dann Teil einer Museumsinstallation wird.

Am Samstag zeigt Textilrestauratorin Elisabeth Macho-Biegler die Restaurierung eines Reliquienschreins und um 14 Uhr führt Generalvikar Christoph Weiss durchs Museum unter dem Titel „Untold Stories. Die unheiligen Geschichten der Heiligen“.

Am Sonntag lädt das Museum zur Schreibwerkstatt Klosterbibliothek – wie entstanden Bücher, bevor der Buchdruck erfunden wurde? Um 14 Uhr begibt sich eine Führung auf die Spuren der heiligen Theresa von Lisieux.

Geöffnet ist das Museum am Dom am Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Das Museum NÖ veranstaltet das traditionelle Fest „Sind im Garten“, das am Samstag schon ausgebucht ist.

Der Sonntag steht im Zeichen der Familien: Um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr bieten kommentierte Fütterungen der Europäischen Sumpfschildkröten, der Smaragdeidechsen und der Würfelnattern Einblick in die Arbeit der Tierpfleger. Um 11, 13, 14 und 15 Uhr laden Museumstouren zum Kennenlernen der Sonderausstellungen „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ und „Klima & Ich“ ein. Von 9 bis 17 Uhr sorgen vier Kreativstationen für Spaß.

Der Eintritt ist frei bis 18 Jahre, Tickets für Erwachsene kosten 5 Euro.