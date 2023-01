Kultur bis Natur locken im Winter in St. Pöltens City

Eislaufen, Spaziergänge rund um die Seen, ein Museums- oder Saunabesuche - diese Freizeitaktivitäten holen auch im Winter viele Besucherinnen und Besucher in die Landeshauptstadt.

„Die Seen, der Stadtwald, die Sehenswürdigkeiten sowie die Museen zählen für Urlauberinnen und Urlauber zu den Highlights im Winter“, bestätigt Thomas Kainz vom Medienservice St. Pölten.

Laut Tourismusbüro sind die Ankunfts- sowie Nächtigungszahlen dieses Jahr um einiges gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. „Allein die Ankunftszahlen heuer im November zeichnen ein Plus von 61 Prozent verglichen mit letztem November“, berichtet Kainz.

„Den Wintertourismus, den wir bis jetzt kannten, gibt es vielleicht nicht mehr.“ Norbert lang, Alpenverein

Für Badespaß uns Entspannung sorge die Aquacity mit ihrer integrierten Saunacity. Auch das Kulturangebot in der Landeshauptstadt finde Anklang bei Besucherinnen und Besucher. „Private Veranstaltungen wie Kabarett, Kino, Theater und Sportevents kommen immer sehr gut an. Eine Attraktion wird zudem die Kutschenfahrt am Faschingssonntag“, so Kainz.

Hohe Besucherfrequenz herrsche nach wie vor am Eislaufplatz der Naturfreunde. „Der Eislaufplatz ist heuer ein Dauerbrenner und zieht Familien mit Kindern an den Wochenenden auf’s Eis“, erzählt Obmann Heinz Hauptmann. Eine kleine Wanderung auf die Eisbergspitze biete eine gute Abwechslung zum Seerundgang, empfiehlt er.

LUP-Wanderungen durch St. Pölten

Hauptmann verweist auch auf die LUP-Wanderungen quer durch die Landeshauptstadt. Spaziert wird dabei von der Anfangsstation bis zur Endstation einer LUP-Strecke. Der Naturfreunde-Kinderskikurs findet heuer nicht statt: „Zu viele Faktoren haben hier zusammengespielt. Der Personalmangel und auch die Corona-Ungewissheit während der Planungsphase waren Hauptgrund, den Skikurs heuer nicht zu veranstalten.“

Auch beim Alpenverein empfiehlt Vorstandsmitglied Norbert Lang die Sportmöglichkeiten in der Landeshauptstadt. Geführte Skitouren sowie Schneeschuhwanderungen seien bei Mitgliedern jedes Jahr sehr beliebt.

„Umdenken ist wichtig“

Problematisch ist heuer der akute Schneemangel. Geplante Touren sollen deshalb je nach Wetter- und Schneelage kurzfristig angepasst werden. Flexibilität ist nämlich diesen Winter gefragter denn je: „Den Wintertourismus, den wir bis jetzt kannten, mit Unmengen Schneefall in heimischen Skigebieten, gibt es vielleicht nicht mehr.“

Ein Umdenken sei deswegen umso wichtiger. „Viele Skihütten öffnen jetzt trotz Schneemangel ihre Pforten bei Schönwetter, um einem Totalausfall entgegenzuwirken“, schildert Lang.

