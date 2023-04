Jäger aus Bezirk St. Pölten sorgt sich um das Friedwild

Jedes Jahr kommen die Störche in das Revier Haindorf. Immer wieder verhungern Junge, weiß Jäger Rudolf Dutter. Den Grund sieht er in Kolkraben und Saatkrähen. „Seit sie da sind, hat sich das Gefüge in der Natur bei uns stark verändert“, erklärt Dutter. Aufgrund der EU-Vogelschutzrichtlinie dürfen die Tiere nicht bejagt werden. „Wir müssen ihnen daher mehr von den Hasen übrig lassen“, erklärt Dutter.

Seit Jahrzehnten hat der passionierte Jäger die Wildtiergemeinschaften im Revier Haindorf mit rund 600 Hektar Jagdfläche (in Haindorf, Knebersdorf, Winkel, Mannersdorf, Mitterndorf) im Blick. Wildtierbiologen aus ganz Europa kommen, um sich das Versuchsrevier anzusehen. Sie zeigen sich oft überrascht, wie viele Feldbewohner wie Feldhasen und Bodenbrüter dort zu finden sind.

Jäger Rudolf Dutter. Foto: Nadja Straubinger

Das war nicht immer so. „Vor 40 Jahren konnten wir nicht mehr jagen. Wir haben dann mit intensiver Raubwildbejagung begonnen, damit das Niederwild wieder eine Chance hat“, erklärt Dutter. Die Landwirtschaft habe sich in den Jahren ebenfalls verändert, so ging auch damit das Gleichgewicht verloren. „Wir arbeiten aber eng mit den Landwirten zusammen, um wieder ein Gleichgewicht in der Kultursteppe herzustellen“, sagt der Jäger. Dutter ist oft mit der Wärmebildkamera unterwegs. Brutplätze von Kiebitzen auf den Feldern werden markiert, damit die Landwirte sie bei der Bodenbearbeitung nicht stören. Dutter sieht die Jäger als Bindeglied zwischen Grundbesitzern und der Tierwelt.

Wo es geht, werden im Revier Biotope bepflanzt. Aber auch das alleine bringe nichts. „Es braucht Begleitmaßnahmen, sonst werden die kleinen Bereiche eher zur Wildfalle.“ Beutegreifer wie Steinadler, Kaiseradler und Milan kommen hierher, weil sie Nahrung finden. Nötig ist ein Monitoring des Friedwildes. „Es ist immer wieder zu beobachten, dass Scharen von Krähen im Frühjahr bis zu 90 Prozent der Zuwächse von Feldhase, Kiebitz, Lerche und Rebhuhn entnehmen“, so Dutter. Durch regelmäßige Zählungen der Jäger werden jedes Jahr zwischen 300 und 400 Hasen übrig gelassen, die im Folgejahr rund 1.500 Junge gebären. „Den Großteil holen sich die Beutegreifer“, sagt Dutter. Umso wichtiger sei die Niederwildhege, die zum Großteil aus der Beutegreifer-Regulierung besteht. Kamen früher 20 Rebhühner auf einen Beutegreifer, sind es jetzt 20 Beutegreifer auf ein Rebhuhn-Paar: „Wie wollen wir die durchbringen?“, fragt sich Dutter.

Foto: Nadja Straubinger

